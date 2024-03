Blütenpracht in Hilden Magnolie an Elberfelder Straße ist gefragtes Fotomotiv

Ein echter Blickfang ist die riesige Magnolie an der Elberfelder Straße in Hilden. Kurz vor der Innenstadt ragt sie vom Grundstück an der Hausnummer 65 ein Stück über den Bürgersteig und ist aktuell ein gefragtes Fotomotiv. Immer wieder halten Radler und Autofahrer an, zücken ihr Fotohandy und inhalieren den süßlichen Duft der Pflanze.