Gerresheimer Straße in Hilden Mädchen bei Unfall verletzt, Fahrer gesucht

An der Gerresheimer Straße ist am Montag ein Auto mit einem zehnjährigen Rollerfahrerin kollidiert. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Angaben der Polizei zufolge hatte sich der Vorfall um 7.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 140 ereignet, als ein Auto aus einer Einfahrt fuhr.