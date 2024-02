Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Hildener Feuerwehrautos helfen in Ukraine

Das Tanklöschfahrzeug und das Löschgruppenfahrzeug der Hildener Feuerwehr wurden im vergangenen Jahr ausgemustert. Das TLF stammt aus dem Jahr 2003, das LF war sogar noch etwas älter. Zunächst hatte zumindest das Löschfahrzeug an die Kreisfeuerwehrschule verkauft werden sollen, jedoch bestand dort offenbar kein Interesse mehr. Die CDU hatte den Antrag gestellt, das Löschgruppenfahrzeug in die Ukraine zu verschenken, nachdem der Hildener Markus Jäschke die Parteimitglieder auf das Auto auf dem städtischen Grundstück an der Herderstraße aufmerksam gemacht hatte. Jäschke hatte zuvor im Fernsehen Berichte über Feuerwehrautos aus England gesehen, die in die Ukraine gebracht wurden. Dort seien mehr als 1000 Feuerwehrfahrzeuge zerstört oder von den Russen mitgenommen worden. Die CDU hatte daraufhin in einem Antrag die Schenkung des Löschgruppenfahrzeuges mit der Kennung LF10 in den Rat eingebracht, die SPD hatte zuvor eine gleichlautende Anfrage gestellt. Die Stadt hatte darüber hinaus vorgeschlagen, mit dem TLF genauso zu verfahren. Die Politik machte den Weg für die Schenkung frei, kurze Zeit später übernahm Johannes Grothoff die Fahrzeuge und brachte sie mit seinen Helfern und weiteren Feuerwehrautos in die Ukraine.