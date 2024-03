Auszeichnung für Restaurant Lukas Jakobi erkocht sich Michelin-Stern

Die Auszeichnung des Guide Michelins ist ein Ritterschlag: In NRW gibt es 52 Sterne-Restaurants. In der nun vorgestellten neuen Wertung haben drei Häuser jeweils zwei Sterne. Weitere 49 können sich mit einem Stern schmücken. Damit ist die Zahl der Häuser in der Spitzengastronomie gegenüber 2023 leicht zurückgegangen. Im Vorjahr hatten 56 Restaurants einen oder zwei Sterne erhalten. In der Liga der Zwei-Sterne-Häuser bleiben das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, das „Ox & Klee“ in Köln und das „Coeur D‘Artichaut“ in Münster. Ein Restaurant der absoluten Weltspitze mit drei Sternen gibt es in NRW seit 2022 nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei, seit das „Vendôme“ den lange geführten dritten Stern abgeben musste. Drei bekannte NRW-Fernsehköche behalten übrigens ihre Auszeichnungen: Die „Schote“ von Nelson Müller in Essen sowie in Dorsten die Restaurants „Goldener Anker“ von Björn Freitag und „Rosin“ von Frank Rosin wurden wieder ausgezeichnet.