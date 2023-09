Konzert in Hilden Louis Armstrongs Melodien modern interpretiert

Hilden · Mit fast 80 Hits in den US-amerikanischen Billboard-Charts hat Louis Armstrong Musikgeschichte geschrieben. Das Quartett The New Hot transportiert diese in die Moderne. Am 10. September tritt die Band in Hilden auf.

04.09.2023, 16:40 Uhr

The New Hot vertont die Musik von Louis Armstrong und spielt am 10. September bei QQTec. Foto: Helmut Stein/QQTec/Simon Zimbardo

(elk) Die Musik des Trompeters Louis Armstrong transportiert das Quartett The New Hot in die Gegenwart. Wie das klingt, können Freunde der Jazzmusik am Sonntag, 10. September, bei QQTec an der Forststraße 73 in Hilden hören. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Armstrong prägte den Jazz vor allem in den Zwanziger- und Dreißigerjahren. Schon die Besetzung von The New Hot deutet an, dass die zeitlosen Melodien des Weltstars einen modernen Anstrich bekommen: Teil der Band ist E-Gitarrist Markus Fleischer. Die erste richtige E-Gitarre war die Electro Spanish, die die Firma Rickenbacker 1932 auf den Markt warf, da hatte Armstrong der Welt schon viele seiner großen Melodien geschenkt und seinen Stil ganz ohne stromverstärkte Unterstützung an den sechs Saiten gefunden. Einen Anklang an die damalige Zeit bringt das Sousafon, eine Variante der Tuba, die sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Platz auf Konzertbühnen eroberte. Dicht dran am Original ist Marko Mebus, der im Quartett die Trompete spielt und schon mit dem Intro zum „West End Blues“ demonstriert, dass er sich mit Armstrongs Werk über Jahre intensiv auseinandergesetzt hat. Karten für den Auftritt von The New Hot in Hilden gibt es für 20 Euro an der Abendkasse oder im Vorverkauf (18 Euro) bei Neanderticket.

