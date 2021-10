Hilden : Wird Bürgertreff Lortzingstraße zur Kita?

In Hilden fehlen beinahe 200 Kindergarten-Plätze, und die geplante Groß-Kita im Holterhöfchen wird nicht vor 2023 fertig, hieß es bei der Stadt. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Aktuell fehlen mehr als 180 Kita-Plätze in Hilden. Jugenddezernent Sönke Eichner schlägt vor, den Bürgertreff Lortzingstraße 1 in einen Kindergarten umzubauen. Die Nutzer des Bürgertreffs könnten als Alternative das Area 51 nutzen. Das soll als Jugendzentrum aufgegeben und künftig als Kulturzentrum genutzt werden. Am Donnerstag findet dazu eine interne Info-Veranstaltung für Ratsmitglieder statt.