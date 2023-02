Er fertigte die „Eilige Einkäuferin“ an Bildhauer Karl-Henning Seemann gestorben

Der Künstler Karl-Henning Seemann ist tot – das berichtet die Staatliche Akademie der Bildenenden Künste (AKB) in Stuttgart. Dort lehrte der Kunstprofessor lange Jahre. Der in Löchgau lebende und in Wismar geborene Bildhauer hat die beiden Skulpturen auf der Mittelstraße in Hilden angefertigt. In Höhe der Reformationskirche steht die „Eilige Einkäuferin“ (1982) von Professor Karl-Henning Seemann. Am anderen Ende der Mittelstraße steht ihr Pendant, die „Pandora“ (1998).