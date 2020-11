Hilden : Lockdown: Stadtbücherei bleibt geöffnet

Hilden Veranstaltungen können im November in der Bücherei aber nicht stattfinden. Die Musikschule stellt zum Teil wieder auf Online-Unterricht um. Alle Schüler werden informiert.

Auch die weiteren Kunstausstellungen in Hilden bleiben im November geschlossen. Für die geplante Ausstellung „Akt und Portrait“ des Fotografen Zdenék Mudroch aus Hildens tschechischer Partnerstadt Nove Mesto ist ein neuer Termin in Planung. Die Ausstellung „COCO und das Blaue“ des Essener Künstlers Roman Kochanski wird nicht wie geplant am 22. November im Kunstraum Gewerbepark-Süd eröffnet. Eine neue Planung ist in Arbeit.