Live-Übertragung aus Stadthalle Rats-TV in Hilden startet kommende Woche

Die Politik hatte das Rats-TV 2021 beschlossen. Die Stadt geht von Kosten in Höhe von 2000 bis 3000 Euro pro Sitzung aus. Bei der letzten Umfrage unter den Ratsmitgliedern waren nicht alle mit der Übertragung ihrer Beiträge in Wort und Bild einverstanden. Daher soll etwa auf gleicher Höhe der Verwaltungsbank ein Rednerpult aufgestellt werden, hatte die Stadt vorgeschlagen. Wer das Wort ergreifen möchte und einer Übertragung zugestimmt hat, tritt dann an das Rednerpult. Alle anderen bleiben am Tisch sitzen.