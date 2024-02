Karitatives in Hilden Verkaufte Kalender helfen Kindern

4,5 Millionen Euro nimmt das Friedensdorf in die Hand, um 180 bis 200 Kinder in Deutschland medizinisch zu versorgen. Früher seien es bis zu 300 Kinder gewesen, berichtet Mertens, heute sei diese Zahl nicht mehr stemmbar. Die Einrichtung verteilt Kinder, die in Extremfällen schon bis zu vier Jahre stationär behandelt werden mussten, bundesweit auf Krankenhäuser. Und genau das bekommt durch die Insolvenz der Kplus-Gruppe in unserer Region eine besondere Note: Mit der Schließung weiterer Krankenhäuser wäre die Versorgung dieser Kinder in Deutschland gefährdet. Das Friedensdorf versucht dieser Entwicklung entgegenzuwirken und richtete einen sogenannten Eingriffsraum ein, in dem mittwochs und samstags nicht ganz so aufwendige Operationen durchgeführt werden können. Jeder Eingriff kostet im Schnitt 700 Euro und würde regulär im Krankenhaus 5000 bis 10000 Euro kosten, berichtet Mertens.