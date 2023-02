Spende an Hildener Tafel Lions Club unterstützt neues Kühlfahrzeug

Aus Erlösen des Lions-Adventskalenders, den Club-Mitglieder während der Adventszeit in der Fußgängerzone verkauften, sowie durch einen Zuschuss der Deutschen Lions-Stiftung kann der Lions Club Hilden nun mit insgesamt 21.000 Euro den Kauf eines neuen Kühlfahrzeugs für die Tafel in Hilden unterstützen. „Dieser Betrag ist die größte Einzelspende, die der Hildener Lions Club seit seiner Gründung bislang getätigt hat“, ergänzt Lions-Mitglied Reinhard Gatzke. Bereits 2006 und 2015 war es dem Lions Club gelungen, den Kauf von dringend benötigten Kühlfahrzeugen, die für den SKFM täglich in der Region im Einsatz sind, zu unterstützen. „Das neue Kühlfahrzeug kostet 55.000 Euro, doch trotz der Lions-Spende sowie einer weiteren der Bäckerei Schüren besteht eine Finanzlücke, die wir durch den Verkauf des Alt-Fahrzeugs decken wollen“, sagt SKFM-Geschäftsführer Hubert Bader, der aber noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten sieht.

Seit 17 Jahren ist die Tafel als soziale Einrichtung unverzichtbar für Menschen, die wirtschaftlich prekären Verhältnissen leben. Seit Corona und den signifikanten Preissteigerungen, die sowohl den Energiesektor wie den Lebensmittelbereich betreffen, ist in Hilden die Zahl der Tafel-Kundinnen und Kunden auf über 1000, die in 370 Haushalten leben, gestiegen. Insbesondere durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat sich deren Zahl extrem erhöht. Nach einem festen Plan (Ausgabetage sind dienstags und donnerstags) können diese sich bei der Tafel mit Obst, Gemüse, Molkereiprodukte sowie Extra-Tüten, die häufig Drogerieartikel enthalten, mit dem Nötigsten versorgen. Voraussetzung für den „Tafel-Einkauf“ - ein Kostenbeitrag von 2,50 pro Erwachsener wird erhoben - sind der Erhalt von Bürger- oder Wohngeld oder ein Migrations- oder Asylstatus.