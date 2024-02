Lions, Musikschule, Bundeswehr Darauf können sich Musikfans in Hilden freuen

Im zweiten Teil wird dann ausschließlich das Ausbildungsmusikkorps zu hören sein. Hier wird sich alles um die Musik aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“ drehen. Der Dirigent Jörg Muschinski habe das 40-minütige Werk extra für das Ausbildungskorps geschrieben. „Du kannst schreiben, was du willst. Was man nicht kann, kann man üben“, will ihm Euler gesagt haben. Sehr zur Freude des Dirigenten und vielleicht weniger zur Freude des Ausbildungskorps. Das Stück ist nun für die 75 Soldaten auf der Bühne maßgeschneidert und kann deshalb nicht einfach so von anderen Orchestern nachgespielt werden. Mit dabei ist auch Eulers Dirigentenschülerin Hannah Silberbach, welche als studierte Jazzsängerin an diesem Abend im Orchester das Stimmband spielt. Denn ohne eine kraftvolle Mezzosopranistin wären Hits wie „Lass jetzt los“ wahrscheinlich wesentlich weniger beeindruckend. „Danach kann man relativ wenig steigern. Deshalb kommt’s am Ende“, so Euler.