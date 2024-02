Politik unterstützt Stadt Hilden Lievenstraße soll kein Denkmal werden

Den Standpunkt der Verwaltung hat der Technische Beigeordnete Peter Stuhlträger in einer Stellungnahme an die Bezirksregierung deutlich gemacht: „Seitens der Stadt Hilden bestehen Bedenken gegen eine Aufnahme des Betonplattenbelags des nördlichen Teils der Lievenstraße in den Denkmalschutz als Teil des historischen Straßen- und Wegenetzes der Waldkaserne.“ Es sei zu berücksichtigen, „dass es im Zuge von notwendigen Sanierungs- und/oder Unterhaltungsarbeiten an der Betonfahrbahn aller Wahrscheinlichkeit nach zu Auflagen aus dem Denkmalschutz kommen wird, die, ebenfalls nach derzeitiger Einschätzung, zu Kostensteigerungen für die Stadt Hilden führen werden. Dies erfordert zusätzliche Abstimmungen, intensivere Planungen und aufwendigere Bauverfahren.“ Sanierungen dieser Betonplatten seien in der Regel aufwendiger und teurer als bei Asphaltstraßen. „Darüber hinaus müssten, je nachdem, ob die Bundeswehr diese südliche Ausfahrt der Waldkaserne (ggf. im Alarmfall) noch zum Ausrücken nutzt, im Vorfeld jeglicher länger andauernder Baumaßnahmen Abstimmungen mit der Kasernenverwaltung geführt werden.“ Und überhaupt: „Vor dem Hintergrund, dass der an die gewidmete Straße anschließende Straßenbelag in der Kaserne gepflastert ist, ist ein einheitliches Erscheinungsbild bereits heute nicht vorhanden.“