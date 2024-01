Kultur in Hilden Oskar Seyfert kommt zur Lesung in den Fassraum

Die Ausstellung „Festgehalten: Kunst als Wegweiser im Dunkel der Psyche“ läuft noch bis zum 25. Februar. Sie wurde von der Kunsthistorikerin Manja Wilkens kuratiert und beinhaltet zwei Themenschwerpunkte: Zum einen stellt sie Werk und Schicksal des Arztes Matthias Kube vor. Der Nephrologe und fünffache Vater erkrankte 2018 an Alzheimer. Um sich dem Grübeln wenigstens zeitweise zu entziehen, begann er mit der künstlerischen Bearbeitung von Holzstücken, die er auf Spaziergängen gefunden hatte. Daraus entwickelte er gemeinsam mit der Hamburger Fotografin Marianne Moosherr ein so faszinierendes Kunstprojekt, dass er kurz vor seinem Tod erheitert überzeugt war, er sei ein Künstler und kein Arzt. Zweiter Schwerpunkt sind die Werke von Tino Zimmermann, der über die Fotografie einen Weg fand, sich von seiner Sucht und einer psychischen Erkrankung zu befreien. Das Fotografieren ermöglichte es ihm, wieder in einen geregelten Alltag zurückzufinden. Die zwischen 2011 und 2016 entstandenen Arbeiten dokumentieren unverstellt das oft melancholische Leben in der abgelegenen brandenburgischen Provinz, in der Zimmermann aufwuchs.