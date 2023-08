Projekt in Hilden Leih-Omas freuen sich auf ihre Enkelkinder

Kekse backen mit Oma oder ein Ausflug mit Opa – nicht für alle Kinder ist das eine Selbstverständlichkeit. Ihre Großeltern wohnen weit weg, sind bereits verstorben, oder es besteht kein Kontakt. Damit sie trotzdem nicht auf Oma und Opa verzichten müssen, organisieren die Stadt Hilden und die Arbeiterwohlfahrt in Kooperation mit der Volkshochschule Hilden-Haan seit neun Jahren das Projekt „Leihgroßeltern in Hilden“. Vier Teilnehmerinnen haben den Qualifizierungskurs in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Mit der Überreichung des Zertifikats können sie nun als Ersatz-Omas tätig werden.