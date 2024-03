Fachtagung in Hilden Lehrer informieren sich über Künstliche Intelligenz

Nach der Keynote konnten die MINT-Lehrkräfte und Fachbesucher an 36 Workshops teilnehmen. Das Repertoire reichte von 3D-Druck in der Biologie über den Einsatz von Lernrobotern in der Grundschule bis zum „Rat der Denkenden – Was macht KI mit der Gesellschaft?“. Die Workshops weckten die Neugier der Lehrkräfte, um innovative Unterrichtsmethoden zu entdecken und diese aktiv selbst auszuprobieren. Carsten Heth vom Heinrich-Heine-Gymnasium in Mettmann hat den 360-Grad-Video und Virtual-Reality-Workshop besucht: „Es ist spannend zu sehen, wie weit die Technik vorangeschritten ist. Darin steckt viel Potenzial für den Unterricht in der Schule. Das ist aber auch mit Kosten verbunden.“ Der Lehrer für Deutsch, Geschichte und Informatik sieht durchaus Möglichkeiten, die VR-Brille an seiner Schule einzusetzen: „Notre-Dame mit der VR-Brille zu entdecken, das kann man vielleicht im Geschichts- oder Kunstunterricht anwenden.“