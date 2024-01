Einzelhandel in Hilden Das steckt hinter dem Leerstand in Hilden

Wer momentan durch die Hildener Innenstadt läuft, kommt zwangsläufig an leerstehenden Geschäftsräumen vorbei. Ob in der Bismarckpassage, an der Mittelstraße, am Kronengarten oder am Warrington-Platz – überall freigeräumte Flächen und Schaufenster. Steckt dahinter vielleicht ein Attraktivitätsverlust der Innenstadt?