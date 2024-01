Aus dem Kreis Mettmann Lebenshilfe-Sportler nehmen an Special Olympics teil

Zentrum der nationalen Wettbewerbe sind vom 29. Januar bis 2. Februar der Wintersportort Oberhof sowie Erfurt und Weimar. „Gäste, Teilnehmende und Veranstalter erwarten spannende Wettbewerbe in den Sportarten Eiskunstlauf, Floorball, Klettern, Schneeschuhlauf, Shorttrack, Ski Alpin, Skilanglauf, Snowboard, Stocksport und Tanzsport“, berichtet die Sprecherin. Oberhof sei dabei Austragungsort für Ski Alpin, Ski Langlauf, Schneeschuhlauf, Snowboard, Floorball und Tanzen. In Erfurt finden die Wettbewerbe im Eiskunstlauf, Short Track und Stocksport statt, in Weimar werden die Kletterwettbewerbe durchgeführt.