Programm des Kulturamts Hilden Hilden lauscht, liest und spielt im Februar

28. Februar, 16:30 Uhr: „Modellieren mit Pulp, Ton, Draht und Co.“, Workshop der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK im Helmholtz-Gymnasium (Werkraum), Am Holterhöfchen 30. In diesem Workshop tauchen die Teilnehmende in die Fantasiewelt ihrer Wahl. Zusammen werden fantastische Figuren aus Ton modelliert. Mit den Händen wird aus einem klumpen Ton etwas Wunderbares. In dem Workshop können die Kinder und Jugendlichen nach Lust und Laune formen, matschen und gestalten. In diesem Kurs steht das kreative Erleben mit Ton im Vordergrund. In diesem Workshop wird nicht gebrannt. Die Termine sind der 28. Februar, 6. März und 13. März. Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 13 Jahren. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen sind unter https://beteiligung.nrw.de/portal/hilden/beteiligung/themen möglich.