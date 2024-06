Laumann besuchte Kadomo Arbeitsminister informierte sich über Inklusion

Und auch die Zielgruppe des Betriebes lebt mit Handicap: Die Mobilitätsmanufaktur mit Werkstatt an der Forststraße hat sich auf den behindertengerechten Umbau von Fahrzeugen spezialisiert. Geschäftsführer Frank Rösner verschaffte Laumann einen Einblick in die Arbeit seines Unternehmens. Kadomo war für den Minister nicht zuletzt deshalb eine gute Wahl, weil die Firma aufgrund der hohen Quote behinderter Beschäftigter seit 2015 anerkanntes Integrationsprojekt des Landschaftsverbandes Rheinland ist.