Kultur in Hilden Neanderland Tunes: Gute Musik vor zu wenigen Fans im Area 51

Mit einem hypnotischen Drum-Solo startet der Auftritt des Power-Trios Paranotic. Sänger und Bassist Leo Karrenberg erinnert sich mit nostalgischer Freude daran, dass vor acht Jahren Paranotic den ersten Auftritt im Area 51 hatte. Die Musik ist ein hoch komprimierter Mix aus Hard Rock und Post Wave, bei dem auch kurz Reggae-Rhythmen durchschimmern dürfen. In manchen instrumentalen Passagen, etwa bei „Like the Ocean“, scheint sich das Trio in unterschiedlichen Strömungen auseinander zu driften.