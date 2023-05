Nach vermeintlicher Schussabgabe Polizei durchsucht Gebäude in Hilden und Langenfeld

Die Polizei hat am Dienstagmorgen Gebäude in Hilden und Langenfeld durchsucht. Hintergrund ist ein Vorfall von Anfang des Jahres. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar war es am Fritz-Gressard-Platz in Hilden zu einer Schlägerei gekommen, bei der auch ein Schuss abgegeben worden sein soll.