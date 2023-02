Schockmoment in Hilden und Langenfeld Mann klaut Auto und rast damit über Schulgelände

Die Polizei hat am Donnerstag einen Mann festgenommen, der zuvor mit einem in Langenfeld gestohlenen Fahrzeug über ein Schulgelände im Holterhöfchen in Hilden gerast ist und sich an einem Poller festgefahren hat. Danach wollte er ein zweites Fahrzeug in seine Gewalt bringen. Wie eine Polizeisprecherin weiter erklärte, haben Zeugen den Mann überwältigt. Er wurde festgenommen und später in eine geschlossene Einrichtung eingewiesen.