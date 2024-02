Politik in Hilden Lärmaktionsplan liegt ab Mittwoch im Rathaus aus

Die Stadt legt den Lärmaktionsplan der Stufe 4 vom 21. Februar bis zum 22. März offen. Er liegt zur Einsicht während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung im Planungs- und Vermessungsamt im Rathaus (Zimmer 440) aus. Die regulären Öffnungszeiten sind montags und freitags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr. Zum Hintergrund: Die Stadt Hilden ist auf Grund des Bundesimmissionsschutzgesetzes verpflichtet, in regelmäßigen Abständen für die von Straßenverkehrslärm an Hauptverkehrsstraßen betroffenen Bereiche im Stadtgebiet einen Lärmaktionsplan aufzustellen. Für den aktuellen Entwurf wurden unter anderem acht sogenannte Hotspots ermittelt, also Bereiche, in denen auf engem Raum viele Personen durch starken Straßenverkehrslärm belastet werden. Im ersten Schritt der Öffentlichkeitsbeteiligung lagen die aktuellen Lärmkarten im Herbst zur Einsicht im Rathaus aus und waren auch über den Internetauftritt der Stadt einsehbar. In dieser Zeit sind zur Kartierung rund 20 Anregungen aus der Bevölkerung eingegangen. In der nun anstehenden zweiten Phase wird der Plan mit den vorgeschlagenen Maßnahmen vor- und zur Diskussion gestellt. Eine wesentliche Maßnahme sind Tempo-30-Zonen. Anregungen oder Stellungnahmen zum Entwurf können auf dem Postwege oder per E-Mail (planung@hilden.de) eingebracht werden.