Vorschlag in Hilden Ladezone in Innenstadt soll Parkraum werden

Denn der Rat berät in seiner Sitzung am Mittwoch, 13. September, 17 Uhr, in der Stadthalle über den Wegfall der Ladezone in diesem Bereich. Die Stadt hatte diese Parkbereiche eingerichtet, um Paketdiensten die Möglichkeit zu bieten, auch außerhalb der Ladezeiten der Fußgängerzone zentral parken und von dort aus die Geschäfte in der Innenstadt beliefern zu können. Neben der Klotzstraße hat die Verwaltung auch eine Ladezone an der Bismarckstraße und am Warrington-Platz ausgewiesen.