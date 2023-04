Neue Ausstellung in Hilden Labyrinth des Lebens im Kunstraum Süd

„Die Karthäuser Nelke, das rote Waldvögelein oder der Rittersporn, all diese Pflanzen stehen auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Pflanzen. Ich wollte darauf aufmerksam machen. Ich selbst bin am liebsten in der Natur und in meinem Garten“, sagt die Künstlerin, die gerne Details wie Pflanzensamen, Schoten, die Schalen von Avocados zeigt und alles bevorzugt für ihre Kunst nutzt. Dazu gibt es auf der anderen Seite immer wieder Großflächiges mit Farbe. „Meine Kunst lebt vom harten Kontrast in der Form, in der Farbe und in der Bewegung. Sie ist so wie das Leben“, sagt Siebel. In der Ausstellung gibt es auch ein kleines Rätsel zu lösen. Es hat natürlich auch etwas mit Pflanzen zu tun.