Hilden : L 785 fährt ab 22 Uhr andere Strecke

Hilden Schlenker über Lindenplatz entfällt bereits seit Juli 1997, teilt Rheinbahn mit. Ein RP-Leser hatte das nicht gewusst und war dort gestrandet.

„Nach dem Haltestellenschild am Lindenplatz müsste dort der 785er-Bus nach Langenfeld halten. Das tut er aber nicht, weil er seit einiger Zeit nicht mehr diese Schleife fährt, sondern auf der Richrather Straße bleibt“, erklärt der Leser. „Für gelegentliche Busfahrer, die sich an das Schild halten und am Lindenplatz vergeblich auf den 785er-Bus warten, ist das sehr ärgerlich.“ Er sei spät abends mit einem Bus der Linie 782 bis zum Lindenplatz gefahren und wollte dort in den 785 in Richtung Langenfeld steigen. Doch der Bus kam dort nicht, obwohl er auf dem Schild aufgelistet wird. „ Am Ende hat mich meine Frau mit unserem Auto abgeholt.“

„Der Schlenker über den Lindenplatz entfällt seit dem 2. Juli 1997 bei allen Fahrten nach 22.30 Uhr, weil die Nachfrage so gering war und ist. Das wurde damals auch mit der Stadt Hilden als Aufgabenträger so abgestimmt. Dadurch fallen etwas weniger Buskilometer an“, so Schuster weiter. Das sei am Lindenplatz aber auch so angegeben: „Auf dem Fahrplan, der für alle sichtbar an der Haltestelle aushängt, ist dies auch vermerkt: Direkt unter der Liniennummer steht: Ab 22 Uhr verkehrt die Linie nur ab Talstr./Hilden Süd auf der Richrather Str.“ Die Fahrten seien im Fahrplan selbst mit einer Schlangenlinie gekennzeichnet und tauchten in der App gar nicht erst auf. „Dadurch wissen die Fahrgäste Bescheid, es gab innerhalb all der Jahre keine Beschwerden dazu.“ Alle anderen Busse der Linie 785 fahren vor 22 Uhr die Haltestelle regelmäßig an. „Daher ist es also richtig, dass die Linie an beiden Bussteigen dransteht.“