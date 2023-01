Kursangebot in Hilden Erste Hilfe, Yoga und noch viel mehr

Babysitter-Kurse und zahlreiche Kurse in Erster Hilfe sowie ein breites Themenspektrum an Elternveranstaltungen zur kindlichen Entwicklung in Familienzentren ergänzen das neue Programm. Interessierte erhalten weitere Informationen montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02103 55628 oder unter fbw@drk-mettmann.de. Dort besteht auch die Möglichkeit zur Anmeldung für die einzelnen Kurse und Veranstaltungen.