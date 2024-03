Kreatives in Hilden Kurs fördert das Selbermachen und Upcycling

Die drei Buchstaben DIY stehen für „Do it yourself“, also „mach es selbst“. Die Abkürzung steht für einen nun schon seit Jahren anhaltenden Trend, Dinge des alltäglichen Bedarfs nicht fabrikfertig zu kaufen, sondern mit den eigenen Händen herzustellen. Dieser Entwicklung möchte die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz in Hilden am Dienstag, 26. März, mit einem Kurs unter dem Titel „Resteliebe“ gerecht werden. Mit Upcycling wird in diesem ein weiterer Trend aufgegriffen. Bei dem Kurs unter Anleitung von Nadine Reinhold werden von 17 bis 20 Uhr mehrere kleine Upcycling-Ideen vorgestellt, die vor Ort direkt umgesetzt werden können: Zum Beispiel eine Kette aus Zeitungspapier, neue Verpackungen aus Tetra‑Pak, Schalen aus zartem Porzellan und hartem Beton werden hergestellt. Inspiriert ist der Kurs von der Buchreihe „Resteliebe: Alles verwenden. Nichts verschwenden“. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem kostenlosen Kurs beträgt 14 Jahre. Um eine verbindliche Anmeldung unter der Telefonnummer 02103 721301 oder per E-Mail (stadtbibliothek@hilden.de) wird gebeten.