Kunstaustellung in Hilden Werner Mosers Kunst in Hilden

Zur Erinnerung an den Augsburger Künstler Werner Moser findet aktuell in Räumen an der Gerresheimer Straße 144 eine Kunstausstellung statt. Der Erbe und Kurator Udo Schröder zeigt 55 seiner Kunstwerke, davon sind 26 gerahmt und gespannt. Ein Lebenslauf von Werner Moser sowie seine Philosophie sind ebenfalls Teil der Ausstellung. Ebenso können Beratungstermine ausgemacht werden unter der Telefonnummer: 0172 2109310. Die Ausstellung an der Gerresheimer Straße geht noch bis zum 30. April. Zu Lebzeiten war Werner Moser Mitglied des Berufsverbands Bildender Künstler und Mitglied in der Künstlervereinigung „Die Ecke“ in Augsburg. Der gelernte Wirtschaftsingenieur absolvierte von 1982 bis 1983 ein Studium der Kunsterziehung. Seit 1982 war er als freischaffender Künstler tätig. Verstorben ist er am 10. September 2019.