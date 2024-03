Itter-Karree in Hilden Immer wieder Ärger über defekte Fahrstühle

In so einem Fahrstuhl steckt jede Menge Technik drin: Wer am vergangenen Freitag aufs oberste Parkdeck des Itter-Karrees fuhr, konnte sich davon ein Bild machen: Ein Knäuel an dünnen schwarzen, roten, gelben und grünen Kabeln sowie einem dicken blauen Kabel ist auf dem Dach eines solchen Liftes zu finden und außerdem die Bremsansteuerung und ein Gebersystem. Für Kunden, die hier parkten, dürfte aber eine andere Information wesentlich wichtiger gewesen sein: „Aufgrund einer kurzfristigen technischen Störung sind zurzeit beide Fahrstühle außer Betrieb. Bitte nutzen Sie das Treppenhaus auf der rechten Seite.“