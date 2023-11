Kultur in Hilden Kinder- und Jugendkunstschule präsentiert neues Programm

Der außerschulische Lernort, den viele Hildener vor allem unter dem Namen „Kukuk“ kennen, befindet sich tatsächlich in einer Schule, nämlich dem Werkraum des Helmholtz-Gymnasiums. Ein zweiter Standort ist das Wilhelm-Fabry-Museum. Hier wie da „darf mit voller Kraft losgelegt werden, um bunte, kleine, große und abenteuerliche Kunstwerke zu gestalten“, schreibt das Kulturamt der Stadt Hilden in seiner Ankündigung des Jahresprogramms. Übrigens: Auch Kindergeburtstage können in kreativer Manier gefeiert werden. Außerdem dürfen junge Kunstinteressierte Bilder der Kinder- und Jugendartothek im Museum an der Benrather Straße 32a ausleihen. Mit der Familienkarte ist das sogar kostenfrei möglich. Mehr als 300 Motive stehen zur Auswahl. Im besten Fall geben sie Inspiration für eigene Kunstwerke.