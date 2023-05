Sport in Hilden Birdie, Par und Bogey auf neuer Anlage

Ob exotisch oder nicht – in diesem Jahr steht Golf in der Nachbarstadt Haan auf dem Plan des Stadtsportverbandes. Und das zum ersten Mal! Der Verein lädt am Samstag, 19. August, auf die 18-Loch-Anlage des GC Haan-Düsseltal am Pannschoppen 2 in Gruiten ein. Dort geht es dann mit Holz, Eisen, Wedge und Putter um die Stadtmeisterschaft. Als Austragungsort erlebt die Anlage des GC Haan-Düsseldorf eine Premiere, wurden die vergangenen sieben Stadtmeisterschaften doch auf dem Velberter Gut Kuhlendahl ausgetragen.