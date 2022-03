Hilden : Künstlerin kritisiert Amtskirche

Künstlerin Ingrid Gutzschebauch und ihr Werk. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Kunst ist für Ingrid Gutzschebauch auch politisch. Mit einem Bild kritisiert sie die Haltung der katholischen Kirche zu Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften.

Das Bild „out in church“ der Hildener Künstlerin Ingrid Gutzschebauch mutet auf den ersten Blick ganz farbig, geradezu heiter an. Da gibt eine offensichtlich moderne Kirche im Zentrum auf warmen, gelben Hintergrund, umgeben von mehreren Gebäuden zu sehen. Rechts dominiert ein runder Turm, den allerdings ein Band von Noten umgibt mit dem Unter-Text: „Do nobis pacem, pacem.“ Links im Bild ist ein ebenfalls rundes Gebäude zu sehen, aus dem eine Fahne in Regenbogenfarben zu wehen scheint.

Den Vordergrund prägen verschiedene Gebäude, die durchaus als ein Wohnhaus, eine Kita oder Schule zu interpretieren wären. All das könnte in satten Acylfarben eine positive, fast naive Stimmung erzeugen, wären da nicht der Titel des Bildes und die Motivation der Künstlerin: „Als ich die Dokumentation „Wie Gott uns schuf“ im Fernsehen gesehen hatte, in der sich 125 Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben, öffentlich outeten, habe ich verstanden, mit wie viel Angst diese Mitarbeiter der katholischen Kirche täglich zur Arbeit gehen.“

Ingrid Gutzschebauch will mit ihrem Bild einen künstlerischen Beitrag leisten, auf diese Missstände aufmerksam zu machen. „Es ist doch unfassbar, dass diese Menschen teilweise seit Jahrzehnten mit so einer Angst leben müssen, sich verstecken.“ Sie selbst gehört einer anderen Konfession an. Das spielt für ihre Meinung aber keine Rolle. Sie kennt im persönlichen Umfeld gleichgeschlechtliche Beziehungen. „Dass aber solche Paare, sich nicht trauen, im Privatleben zusammen auszugehen aus Angst vor dem Arbeitgeber, finde ich furchtbar.“

Gutzschebauch ist in Hilden geboren, arbeitete bei Henkel, später als Büroangestellte. „Als die zwei Töchter dann aus dem Haus waren, hatte ich mehr Zeit und habe wieder mit dem Malen begonnen. Schon mein Vater hatte mir das näher gebracht“, erzählt sie bei einem Besuch in ihrer Atelier-Wohnung. Seit 1998 greift die 75-jährige zu Pinsel und Leinwand.