Jurierte Jahresausstellung in Hilden Künstler zeigen ihre Werke im H6

Einer der Höhepunkte im Ausstellungszyklus vom Haus Hildener Künstler (H6) an der Hofstraße 6 ist die jurierte Jahresausstellung. Hier können sich alle Mitglieder für einen Platz in dieser Ausstellung bewerben. „Coronabedingt fiel diese Ausstellung in den letzten Jahren leider aus. Aber in diesem Jahr findet sie vom 2. bis zum 23. Dezember wieder statt“, erklärt Vereinsvorsitzender Horst Thiele.