Gewerbepark Süd in Hilden : Kunstcafé öffnet in der Ausstellung „Transformation“

Kunstcafé öffnet in der Ausstellung „Transformation“

Gewerbepark Süd in Hilden

Hilden Das Kulturamt der Stadt Hilden weist auf die Ausstellung „Transformation“ von Razeea Lindner, Ulrike Schröter und Thomas Virnich hin, die aktuell im Kunstraum Gewerbepark-Süd an der Hofstraße 64 zu sehen ist.

Der Ausstellungstitel verrät schon viel über die Arbeiten, denn alle drei Künstler verwandeln auf vielfältige Weise Materialien collageartig zu etwas Neuem. Ursprüngliche Bedeutungen und Funktionen von Objekten erhalten eine andere Bestimmung. Bei der konzeptionell arbeitenden Hildener Künstlerin Razeea Lindner ist es das Wort, der Buchstabe, die Sprache, die sich in immer neuen Konstellationen zusammenfügen und teils zum Symbol oder zur Ornamentik werden. Die installativen Arbeiten der Künstlerin Ulrike Schröter lassen oft ihre ursprüngliche Funktion erkennen. Bei ihr werden etwa einst weiche Häkeldecken zu starren Skulpturen, die an figurative, sakrale Motive erinnern können. Bei dem Bildhauer Thomas Virnich sind es oft Gegenstände, die aus der Welt des Spielzeugs entlehnt werden, so erhalten Ritterburgen oder Panzer eine neue Gestalt.