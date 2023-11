Krimi-Neuerscheinung spielt in Hilden „Fahr wohl, kleine Alice“

Als E-Book ist „Fahr wohl, kleine Alice“ bereits seit dem 1. November bei gängigen Händlern wie Amazon und Weltbild verfügbar. Bei Thalia in der Mittelstraße kommt der Roman demnächst in die Regale und ist auch als „Book on demand“ erhältlich – nach der Bestellung beim Buchhändler dauert es beim Taschenbuch drei bis fünf Tage, beim Hardcover fünf bis sieben Tage, bis das Buch im Briefkasten liegt oder an der Theke zur Abholung bereit ist. Bei Thalia gibt es außerdem signierte Fassungen von „In Vollendung“ zu kaufen. Am verkaufsoffenen Sonntag am 3. Dezember ist die Autorin für eine Signierstunde in der Buchhandlung zu Gast.