Tag der offenen Tür in Hilden Kreuer Bestattungen wird 150 Jahre alt

(RP) Kreuer Bestattungen feiert den 150. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür. Für Samstag, 23. September, lädt Bestattermeisterin Anne-Katrin Hoppe zur Jubiläumsfeier an den Mühlenhof 14 ein. Am Tag der offenen Tür sind das Trauer-Café, die Trauerhalle und die Abschiedsräume von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An verschiedenen Informationsständen erfahren die Besucher Wissenswertes über die Hildener Hospizbewegung, Bestattungsvorsorge, Feuerbestattungen und Öko-Bestattungen. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen, teilte Kreuer weiter mit. Für die Kleinen gibt es ein Programm mit Clown, Kinderschminken und dem „Trost-Tiger“. Auch ein Sargschnitzer ist vor Ort.