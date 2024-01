Große Herausforderung für Feuerwehr Hilden Klinik zeitweise vom Rettungsdienst abgemeldet

Hintergrund der Abmeldung seien mehrere parallele Entwicklungen, „die einerseits aktuell für alle Kliniken in Deutschland gelten, aber zum Teil auch der speziellen Lage in der Region des südlichen Kreises Mettmann und angrenzend geschuldet sind“, so Emmrich weiter. Zum einen sei durch die Schließung der Kliniken in Haan und Solingen das Aufkommen an Patientinnen und Patienten erhöht. „Zum anderen ist Deutschland aktuell von einer akuten und heftigen Welle an Infektionskrankheiten betroffen. Dies führt einerseits zu mehr Patientinnen und Patienten in den Notaufnahmen und zugleich zu einem erhöhten Krankenstand bei Mitarbeitenden – wie dies auch in der Allgemeinbevölkerung der Fall ist.“ Wie lange diese Situation noch anhält, ist unklar.