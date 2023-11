St.-Josefs-Krankenhaus in Hilden Das soll die Stadt für die Krankenhaus-Rettung zahlen

Insgesamt fordert die GFO im Januar 2024 zwei Millionen Euro als freien Betriebskostenzuschuss sowie ebenfalls im kommenden Jahr „ein Darlehen als abrufbaren Kontokorrentkredit in Höhe von maximal vier Millionen Euro“. Die abgerufenen Beträge sollen mit 3,5 Prozent verzinst werden, hieß es weiter. „Falls der Krankenhausbetrieb in Hilden – wider Erwarten – wirtschaftlich dauerhaft nicht tragbar sein sollte und der Kontokorrentkredit in Anspruch genommen worden sein, werden durch die GFO 50 Prozent der Darlehenssumme zurückgezahlt,“ so die Stadt Hilden. Im Januar 2025 sollen noch einmal zwei Millionen Euro als freier Betriebskostenzuschuss an die GFO ausgezahlt werden.