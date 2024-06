Angebot in Hilden Kostenloses Musicalprojekt für Grundschüler

Kinder im Grundschulalter sind eingeladen, in der Woche vom 5. bis zum 9. August kostenfrei an einem Musicalprojekt in der Musikschule, Gerresheimer Straße 20 in Hilden teilzunehmen: „Der Lions Club, der bereits zum vierten Mal ein solches Projekt in den Sommerferien finanziert, macht damit insbesondere Kindern, die sonst eher wenige Möglichkeiten haben, sich musikalisch, gestalterisch und darstellend zu betätigen, ein spannendes Angebot für die fünfte Ferienwoche“, erklärte eine Stadtsprecherin.