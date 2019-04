Hilden : Ev. Schulzentrum bietet G8 und G9

Hilden Zwei, die sich gut verstehen: Gesamtschulleiter Guedo Wandrey und Udo Kotthaus, Leiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, arbeiten seit 2014 eng zusammen.

Seit kurzem ist es amtlich: Das Evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden ist eines von dreien in ganz NRW, das bei G8 bleibt. Udo Kotthaus, der Schulleiter, räumt ein: „Gäbe es nicht die Kooperation mit der Evangelischen Gesamtschule, wären wir wohl auch zu G9 zurückgekehrt.“ Dabei ist er von G8 überzeugt: „Wir sind bereits 2007 zu G8 gewechselt, weil wir den Leerlauf in Klasse 11 ärgerlich fanden, aber G8 war schlecht eingeführt. Es gab keine Lehrbücher, keine Lehrpläne, wir mussten improvisieren.“ Beinahe parallel dazu wurden die Schulstunden von 45 auf 60 Minuten verlängert, der offene und der gebundene Ganztag eingeführt. Er sagt aber auch: „G8 hätte noch verbessert werden können. Stattdessen wird es jetzt im Eilverfahren abgeschafft. Die staatlichen Schulen mussten sich früh festlegen, was sie machen wollen. Wir Ersatzschulen mussten das nicht, haben aber den Eltern Ende 2017 garantiert, dass wir bei G8 bleiben.“