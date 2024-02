Wirtschaft in Hilden Warum die Arbeitslosenquote im Januar so hoch war

Zu Monatsbeginn ließ diese Zahl aufhorchen: Im Januar lag die Arbeitslosenquote in Hilden bei 6,4 Prozent und damit über den Quoten aller Vorjahresmonate. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 5,9 Prozent. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Die Agentur für Arbeit spricht von einem allgemeinen Trend. Mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote in Höhe von 0,5 Prozentpunkten liege Hilden noch leicht unterhalb des Durchschnittes im Kreis Mettmann, teilte die Agentur mit. Kreisweit erhöhte sich die Quote von Januar 2023 bis Januar 2024 um 0,6 Prozentpunkte. Kreisweit lag die Arbeitslosenquote im ersten Monat des Jahres bei 6,8 Prozent. Als Grund wird die allgemeine Konjunkturlage mit steigenden Preisen unter anderem für Energie genannt. Aus der kommunalen Arbeitsmarktstatistik lässt sich anhand der Veränderungen nach Wirtschaftszweigen erkennen, dass der Strukturwandel in Hilden Spuren hinterlässt: Die Beschäftigung im produzierenden Gewerbe verzeichnet deutliche Rückgänge. Bis Juni vergangenen Jahres war die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich binnen vier Jahren um 11,3 Prozent (797 Beschäftigte) zurückgegangen. Diese Entwicklung sei jedoch von einem Zuwachs in den Dienstleistungen ausgeglichen worden, teilte die Agentur für Arbeit mit. Die Zahl der insgesamt sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im selben Zeitraum um 53 auf 23.492 Menschen an. Vor allem die Branchen Handel, Verkehr, Gastronomie verzeichneten Zuwächse. Die Zahl der Arbeitskräfte stieg um 470 und damit um 6,1 Prozent an.