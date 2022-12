Absage Weihnachtssingen in Hilden Fußballspiele sind in Ordnung, „Stille Nacht“ aber nicht?

In welcher Welt leben wir eigentlich? Es mag sein, dass der Anwohner am Ende im Recht ist. Aus welchem Grund er oder sie nichts gegen die Fangesänge bei Fußballspielen, die Motivationsrufe bei Leichtathletikveranstaltungen oder die dumpfen Ballgeräusche bei Spielen in der Halle hat, dafür aber bei einem weihnachtlichen Singen eine Grenze ziehen muss, bleibt unklar. Die Lärmbelästigung dürfte bei Sportveranstaltungen jedenfalls deutlich höher sein, als bei einem etwa 60-minütigen Weihnachtssingen.