Jeck in Hilden Kölsche Tön eröffnen den Sitzungskarneval

Die Gäste – darunter auch Bürgermeister Claus Pommer mit seiner Frau Elke, beide als Pantomime verkleidet – zeigten sich rundum zufrieden. An diesem Wochenende stehen die zwei nächsten großen Sessionstermine an: Am Samstag steigt ab 19.11 Uhr die (bereits ausverkaufte) Karnevalsparty der KG Rot-Weiss im Bürgertreff an der Lortzingstraße, am Sonntag folgt ab 10.30 Uhr das Prinzenbiwak der Musketiere in der Stadthalle. Der Eintritt dort kostet übrigens nichts. Angekündigt zum jecken Stelldichein mit Tanz und Musik haben sich Karnevalsgesellschaften aus der ganzen Region.