Hilden Kölscher Weihnachtshit kommt aus Hilden

Musikerkollege Ulf Stricker hat sich hier ein hochmodernes Tonstudio aufgebaut und sich über die Region hinaus einen Namen gemacht. Künstler wie Höhner-Chef Henning Krautmacher, Guido Cantz oder die Swinging Fanfares standen bei ihm schon am Mikrofon. Mit Michael Kuhl verbindet den Hildener Schlagzeuger eine mehrjährige Zusammenarbeit, die zu einer Freundschaft geworden ist. Der Kölner studierte Jazztrompete in Köln, Stricker und er spielten in gemeinsamen Bands. Die beiden stehen beispielsweise beim weihnachtlichen Rudelsingen in der Düsseldorfer Fußball-Arena oder bei der ARD-Fernsehsitzung auf der Bühne.