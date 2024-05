Angerfest am 1. Juni in Hilden Neue Präsidentin will Kniebachschiffer auf Kurs bringen

Doch was kommt nach dem Angerfest? Der Verein wolle in der Stadt wieder sichtbarer werden, kündigt Peters an. So ist zum Beispiel für dieses Wochenende ein gemeinsamer Besuch auf dem Weinfest in der Innenstadt geplant, außerhalb der närrischen Session selbstverständlich nicht kostümiert, aber vielleicht doch im T-Shirt in den Vereinsfarben. Überhaupt: Das Miteinander solle wieder intensiviert werden, wünscht sich Peters, die unter anderem an Ausflüge denkt, die in der Gemeinschaft stattfinden könnten. Zeigen möchte man sich auch auf den Sommerfesten der anderen Vereine in Hilden, ehe danach so langsam die Vorbereitungen auf die fünfte Jahreszeit beginnen werden. Intern werde die Session nicht am 11.11. sondern schon zwei Tage früher eröffnet, kündigt Peters an. Übrigens: Die Präsidentin hat mit den Kniebachschiffern genau „ihren“ Verein gefunden. Würde sie im Karneval keine Tanzuniform tragen, dann wäre irgendetwas Maritimes ihre Verkleidung, sagt die 23-Jährige. „Hauptsache etwas Blaues!“