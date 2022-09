Klimastreik in Hilden : Hildener gehen fürs Klima auf Straße

Hilden Nach der Kundgebung auf dem Ellen-Wiederhold-Platz am Rathaus zogen die Demonstranten über die Berliner und Hochdahler Straße weiter durch die Innenstadt.

Symbolträchtig um fünf vor zwölf startete am Freitagmittag der Klimastreik in Hilden. Zwischen Rathaus und Bürgerhaus, also zwischen Verwaltung und Rat (der lange Zeit im Bürgerhaus getagt hatte) kamen rund 100 Hildener zusammen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Organisiert hatte die Demo der BUND Hilden im Namen von „Friday for Future“.