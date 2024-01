Nach Umstellung in Hilden Kleiderspenden brechen massiv ein

Rund 80 Container standen bis Ende 2021 an verschiedenen Stellen in Hilden, in der Regel in direkter Nähe der Glascontainer. Doch dann kam ein Gerichtsurteil. Und nun dürfen die Container nicht mehr überall stehen, was für massive Altkleider-Spendeneinbrüche bei den Hildener Hilfsorganisationen gesorgt hat.