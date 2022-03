Hilden : Kleiderkammer hilft Kriegsflüchtlingen

Hilden Die Einrichtung des katholischen Sozialdienstes erreichen viele Fragen. Diese werden am häufigsten gestellt. Hier sind die Antworten dazu.

Die Kleiderkammer des katholischen Sozialdienstes an der Benrather Straße 51 kleidet regelmäßig geflüchtete Menschen ein. Auch in der aktuellen Ukrainekrise steht die Kleiderkammer bereit. „Erste Familien, die über private Verbindung nach Hilden gekommen sind, wurden bereits versorgt,“ berichtet Leiterinn Mechthild Hendrikson: „Da uns viele Fragen bezüglich möglicher Spenden erreichen, kommen hier die wichtigsten Antworten.“

Wird speziell für die Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt? Nein. Die Kleiderkammer stellt aber allen Flüchtlingen eine kostenlose Erstausstattung zur Verfügung. Die Ausgabe in der Kleiderkammer hat den Vorteil, dass aus einer großen Auswahl sehr gut erhaltener Kleidung und nach individuellen Bedürfnissen ausgewählt werden kann. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen helfen dabei gerne. Die Hilfesuchenden haben so nicht das Gefühl, Bittsteller zu sein, sondern werden als ganz normale Kunden bei uns bedient.

Wird Kinderbekleidung angenommen? Nein. Der Kinderschutzbund an der Schulstraße übernimmt die Sammlung und Verteilung der Kinderbekleidung. Im Falle eine großen Flüchtlingswelle wird eine gemeinsame Ausgabe in den Räumen der Kleiderkammer organisiert.

Was und wie viel darf gespendet werden? Damit das Team der Kleiderkammer die Möglichkeit hat, alle Spenden zu bearbeiten, nehmen die Helfer nur maximal zwei Säcke oder Kartons an. Die Ware muss unbedingt sauber, intakt und tragbar sein. Neben Oberbekleidung werden auch Handtücher, Bettwäsche, neuwertige Unterwäsche sowie gereinigte Oberbetten benötigt. Schuhe werden grundsätzlich bei der Annahme kontrolliert und bei Nichteignung wieder mitgegeben.

Wird die Kleidung gewaschen? Nein. Alle Ware wird wie angeliefert ausgegeben. Die allgemeine Frage, die jeder Spender sich stellen sollte wäre: würde ich persönlich meine Sachen, so wie ich sie abgebe, auch tragen?

Gibt es Sondertermine um Flüchtlinge einzukleiden? Familien oder einzelne Personen sind zu den normalen Öffnungszeiten willkommen. Die Kleiderkammer ermöglicht aber nach persönlicher Absprache gerne individuelle Termine. Bei größeren Gruppen ist eine gesonderte Ausgabe vorgesehen. Werden auch Haushaltswaren angenommen? Ja, allerdings nur in kleinen Mengen. Elektroartikel oder Möbel nicht. Die Haushaltsware wird grundsätzlich bei der Annahme kontrolliert. Sie muss unbedingt sauber, unbeschädigt und vollständig sein. Da es kein Lager für Haushaltsware gib, ist die Annahmemöglichkeit begrenzt. Gebraucht wird, was bei einer Ersteinrichtung erforderlich ist.

Was mache ich, wenn ich jemanden kenne, der Kleidung benötigt? Rufen sie die Kleiderkammer zu den Öffnungszeiten (nur in Notfällen auch außerhalb) unter folgender Nummer an: 0163 1725021. Wir helfen Ihnen weiter.